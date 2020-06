Le ressortissant espagnol a été immédiatement privé de liberté et remis à un juge d'instruction.

Ce mardi soir, la police avait lancé un appel à témoins dans la but d'identifier un homme qui semblait soufrir d'amnésie et qui s'était présenté spontanément au commissariat de Lasne la veille. Dans la foulée de l'appel à témoins - et de manière fortuite - une dame a porté plainte au même commissariat suite à une escroquerie dont elle a été victime. Elle a affirmé avoir été dépouillée de 130.000 euros par un homme qui lui avait proposé d'investir son argent.

Sur base de la description donnée par la victime, la police a fait le lien avec l'homme retrouvé et, après vérifications, elle s'est rendue compte que l'homme était recherché par les autorités judiciaires espagnoles et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Le ressortissant espagnol né en 1954 a été immédiatement privé de liberté et remis à un juge d'instruction. Une analyse doit encore déterminer si l'homme est bien amnésique.