L'homme avait semé le trouble dans le centre de Wavre samedi. Un Wavrien, habitant le centre-ville et né en 1985, avait jeté des projectiles et craché sur des passants, avant de monter sur les toits et de dégrader des fenêtres de toit. Il avait finalement été interpellé. Ce lundi, on apprend auprès du parquet du Brabant wallon qu'un juge d’instruction a été saisi du dossier.

Pour rappel, les pompiers wavriens ont été appelés à intervenir, samedi vers 15h45, dans un immeuble abritant le café «Le Scoubidou», situé le long de la rue Haute. Un homme né en 1985, en état d’ébriété, s’était réfugié sur les toits après avoir jeté des projectiles sur plusieurs passants. Il menaçait également de se jeter dans le vide. Les policiers l’ont finalement appréhendé à l'aide d'un chien pisteur alors qu’il se cachait dans les caves de l’immeuble.

Au moment de son interpellation, le Wavrien s’est rebellé, portant des coups aux intervenants. Le trentenaire a été transporté à la clinique Saint-Pierre à Ottignies pour y être sédaté.

Au vu de ses antécédents spécifiques, le parquet a décidé de saisir un juge d’instruction. Le suspect devait lui être présenté dans le courant de la journée de lundi.