Durant la crise sanitaire, l’hôpital de Nivelles avait suspendu toutes ses activités non urgentes et avait doublé les équipes infirmières en zone "Covid" durant un pic qui a duré du 25 mars au 6 avril. Il y avait alors deux unités de soins Covid-19 (30 lits au total), les lits de soins intensifs étaient passés de 8 à 14 et la situation est restée tendue jusqu’au 22 avril, avant de se calmer.

(...)