Le centre de diagnostique rapide de l'hôpital de Tubize ferme temporairement ses portes! © Brys Brabant wallon J.Br.

Trois postes médicaux, à Nivelles, Ottignies et Braine-l'Alleud, sont privilégiés pour concentrer les moyens médicaux.

Attention: si vous souhaitez vous rendre à l'hôpital de Tubize, quelques changements sont à noter.



Contrairement à ce qui a été annoncé dans un premier temps, ce n'est pas tout l'hôpital qui est temporairement fermé. En effet, afin de mieux faire face à la situation sanitaire actuelle, les autorités sanitaires ont décidé de concentrer les moyens médicaux, par le biais de l’aménagement de trois postes médicaux avancés (pré-tri) pour la Jeune Province. Ceux-ci ont été établis à Nivelles, Ottignies et Braine-l'Alleud.



Conséquence pour l'hôpital de Tubize: son centre de diagnostique rapide est fermé et une partie du personnel utile à ce centre a été rapatrié vers les postes médicaux avancés.