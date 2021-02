Des restaurateurs du Brabant wallon ont rencontré le ministre de l’Économie ce jeudi après l’action.

À Namur, en face de l’Élysette, la mobilisation était impressionnante ce jeudi dès 10 heures : quelque 300 restaurateurs, cafetiers, forains, traiteurs et professionnels du monde de la nuit ont manifesté leur détresse, après plusieurs mois de fermeture. Ils sont arrivés de différentes provinces, bloquant ainsi le centre de Namur jusqu’en milieu d’après-midi.

Neuf représentants de chaque secteur ont pu rencontrer le ministre de l’Économie Willy Borsus, présent physiquement, et le ministre-Président Elio Di Rupo, en visioconférence. Parmi les interlocuteurs, plusieurs Brabançons, Maxence van Crombrugge, propriétaire de cinq restaurants à Genappe, dont Au Milieu de Nulle Part et La Lanterne ; Thierry Vandamme, propriétaire de la Brasserie de l’Alliance à Braine-l’Alleud, la Brasserie du Lac, le Chalet du Lac et Miss Kang au bord du lac de Genval ; et le Nivellois Dimitri Delforge, membre du syndicat des forains.

Une trentaine de professionnels de l’Horeca, forains, brocanteurs et traiteurs, ont participé à l’action "escargot" depuis l’aire de Bierges. Plusieurs Brabançons ont rencontré le ministre de l’Économie après l’action.