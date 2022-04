L'Horeca brabançon wallon fait face à une pénurie de personnel sans précédent. Dur, pour ce secteur très important pour la province et plus encore pour Waterloo et Braine-l’Alleud. D’autant plus que les mesures sanitaires mises en place à chaque rebond du Covid-19 ont soumis le secteur à une pression sans précédent. Les fermetures et le manque d’aides ont obligé les gérants d’établissements à licencier du personnel.

"Obligées de travailler en cuisine certains jours"

Plusieurs facteurs expliquent la pénurie d’un secteur composé majoritairement de jeunes, de personnes peu instruites et de non-Belges. Surtout, il s’agit du secteur qui utilise le plus de contrats flexibles (19 % contre 4 % dans les autres secteurs). Ce sont des contrats courts ou irréguliers permettant, entre autres, aux personnes ayant déjà un 3/4 temps ou aux retraités, de travailler en extra, explique l’institut de recherche statistique de la KU-Leuven.

"Pour ce qui est du service en salle, nous prenons plus que des flexi-jobs ou des étudiants car ça nous coûte beaucoup moins cher […] ça nous arrange, mais cela crée une discrimination envers les gens qui ont réellement besoin d’un travail", explique Viviane Gonzalez, la cogérante du Copyright à Braine-l’Alleud.

Depuis le début du corona, elle a perdu trois membres de son personnel. "Sur les trois, l’un est d’ailleurs toujours sur le chômage Covid." Pour elle, retrouver du personnel devient un véritable casse-tête pour les employeurs. "On ne peut pas leur promettre des horaires complets, car la période est encore trop variable. D’une semaine à l’autre, le restaurant peut être rempli comme il peut être vide", poursuit-elle. En plus, "il nous reste des dettes à payer dues aux différentes fermetures. À la fin du mois, je dois étaler les paiements pour pouvoir rémunérer tout le monde […] ma sœur et moi sommes obligées de travailler en cuisine certains jours, car on ne peut pas se permettre d’engager quelqu’un de fixe."

Dans l’Horeca, 1 emploi sur 5 est un flexi-job

Autre frein à l’attractivité de l’Horeca : les horaires décalés. Alec Bricman, 22 ans, employé au Bistro Bardo à Waterloo livre son point de vue : "Lorsque l’on effectue des services coupés ou des horaires de nuit, cela a un vrai impact sur notre vie sociale, sentimentale et aussi sur notre santé. J’adore mon boulot, mais il faut admettre que c’est devenu un métier ingrat. Les gens sont de moins en moins sympathiques et les horaires sont lourds." Pour lui, "les gens qui restent dans ce secteur, c’est avant tout par passion. Ils rêvent sans doute d’ouvrir un jour leur propre établissement".

Viviane assure que plusieurs aides devraient être mises en place afin d’aider les employeurs à engager. "Il devrait y avoir une réduction des charges sur les salariés qu’on engage durant la première année." Elle aimerait aussi voir certaines mesures prises durant la crise revenir : "Pendant un certain temps, l’Etat a réduit la TVA à 6 %. Cela aurait eu un impact réel s’ils l’avaient laissé un peu plus longtemps, dès que les restaurants ont recommencé à se remplir, ils ont arrêté."