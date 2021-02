Tout le secteur clame sa réouverture urgente. Sinon : “de nombreux établissements, déjà en train de couler vont finir par boire la tasse…”

“On est en train de mourir la gueule ouverte”, “Bougez-vous avant qu’il ne soit trop tard” ou encore : “Des années qui s’envolent en fumée, des sacrifices et de la fatigue pour rien”.

Les différents responsables de chaînes hôtelières, patrons de petits établissements, commis ou chefs de grands restaurants, tous se sont réunis à Genval ce vendredi “pour crier haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. On en a assez, il faut nous laisser rouvrir nos portes pour nous permettre de respirer, martèle Maxence Van Crombrugge, patron de divers établissements à Genappe et organisateur de l'action. Et les gens aussi en ont plus que besoin. L’Horeca a toujours été au centre du tissu social, il faut qu’on nous permette de retrouver notre place.”