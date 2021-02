"Commerce à remettre", "On est fait comme des rats tatouille"… Les acteurs de l’Horeca de Wavre et des environs n’ont pas manqué d’humour (noir) pour réaliser les pancartes qu’ils ont portées lors de l’action ce vendredi après-midi sur le parvis de l’Hôtel de ville. Une soixantaine de personnes étaient présentes pour faire part des difficultés du secteur et pour exiger une communication claire des autorités sur l’avenir.

© Geerts

Les revendications des restaurateurs et cafetiers présents sur place sont les mêmes : ils veulent des perspectives et savoir quand ils peuvent espérer rouvrir les portes de leur(s) établissement(s). "À chaque comité de concertation, on omet de parler de l’Horeca, déplore Romain Guillitte, patron du Citizen Kane, du Caligari et du Vertigo à Wavre. C’est comme si on n’existait pas. On veut avoir une vision claire de l’avenir et qu’on nous parle d’un plan de réouverture."

Le secteur veut aussi plus d’uniformité dans l’octroi des aides, qui varient fort d’une région à l’autre. "Les aides sont énormes en Flandre et sont proportionnelles à la taille des établissements et du nombre d’employés, poursuit le restaurateur wavrien. Je tiens trois établissements mais je n’ai reçu des aides que pour une seule société, soit 5.000 euros au premier confinement et 5.000 euros au deuxième. Or j’ai trois loyers pour un total de 10.000 euros par mois et une dizaine d’employés. On s’endette de 12.000 euros par mois."

La galère aussi pour les plus "petits" restaurateurs

Et il n’y a pas que les propriétaires de plusieurs restaurants qui souffrent. Ceux qui emploient moins de monde tirent aussi la langue. C’est le cas de Sandrine Vercruysse, patronne de 7 Ici, un restaurant de 50 couverts situé à Corroy-le-Grand et qui a ouvert le 13 janvier 2020. Elle emploie cinq personnes et quelques extras, tous mis au chômage temporaire, mais les frais continuent à tomber. "J’ai reçu 4.000 euros d’aides au premier au confinement et 3.000 euros au deuxième mais j’ai 3.500 de remboursement pour le prêt de mon établissement, donc ça ne paie que deux mois de loyer, souffle-t-elle. On gagne environ 4.000 euros bruts par mois grâce au take away mais c’est dérisoire par rapport à toutes les charges que nous avons."

Et la restauratrice de conclure sur l'urgence de rouvrir les restos : "Laissez-nous travailler ! Au plus on attend, au plus on creuse le trou. On ne rattrapera pas toutes ces pertes."