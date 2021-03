C’est une certitude : le festival Inc’Rock à Incourt n’aura pas lieu aux dates prévues du 30 avril au 2 mai. “Honnêtement, je ne peux pas tabler sur la possibilité de faire quelque chose de significatif à ces dates-là, surtout que les mesures imposent seulement 50 personnes à l’extérieur”, explique Benoit Malevé, l’organisateur du festival. Il voudrait tout de même faire quelque chose de symbolique, un clin d’œil, mais rien n’est encore concret. Pour l’instant, il planche sur un report du 10 au 12 septembre 2021, mais toujours dans l’inconnu des mesures qui seront imposées à ces dates-là. “Les maîtres mots seront la souplesse et l’adaptation”, dit-il. Le festival, qui rassemble en temps normal entre 4000 et 5000 personnes par jour et qui est principalement organisé par des bénévoles, n’aura donc pas lieu pour la deuxième année consécutive.

Le samedi 3 avril prochain, l’ASBL “Coup de Pouce”, qui organise justement l’Inc’Rock BW Festival, propose un quiz interactif pour les jeunes diffusé en live sur TV Com et sur une chaîne web. Suite à ce jeu, ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre un forum qui rassemblera les jeunes autour de groupes thématiques organisés en visioconférence. Différents thèmes seront abordés lors du quiz, comme la musique, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les séries… Et des personnalités telles qu’Olivier Arnould, l’animateur de Radio Contact, ou encore Roberto Martinez, le coach des Diables Rouges, seront présentes.

“Nous voulons, à travers la dimension ludique de ce quiz, veiller également à faire remonter la parole des jeunes aux décideurs politiques”, explique Benoit Malevé. Marc-Antoine Rion, le directeur du service de la prévention de la jeunesse du BW, ajoute vouloir soutenir des projets concrets à coconstruire avec les jeunes.

Un concours tremplin est aussi lancé à travers ce quiz par plusieurs festivals de musique dont l’Inc’Rock, les Solidarités et le Ronquières Festival. Les participants peuvent envoyer leur clip vidéo jusqu’au 28 mars. Les trois lauréats seront annoncés le 31 mars et leur clip sera présenté durant le quiz du 3 avril. Les gagnants du quiz et du Concours Tremplin seront récompensés par de multiples lots.