Après deux éditions adaptées à la situation sanitaire, l'Inc'Rock Festival fera son retour en conditions normales, du 6 au 8 mai prochain à Incourt (province du Brabant wallon). Cette 18e édition sans contraintes sanitaires marquera le retour des festivals musicaux en plein air en Fédération Wallonie-Bruxelles. Attirant de 10.000 à 15.000 festivaliers avant le début de la pandémie de Covid-19, l'Inc'Rock a programmé deux journées consacrée au rap les vendredi 6 et samedi 7 mai, tandis que la journée du dimanche sera davantage consacrée aux familles avec notamment Saule, Wejdene, Daddy K ou encore Kendji Girac en tête d'affiche. Un camping est prévu sur place et des navettes seront proposées entre la gare de Louvain-la-Neuve et le site du festival à Incourt.

"Le retour du camping et des navettes ainsi que l'absence de contrôle sanitaire aux entrées nous permettent de croire à un retour à la normale qui devrait se poursuivre pour toute la saison d'été. Nous serons un des tout premiers événements outdoor au calendrier des amateurs de musique et de festival", indiquent les organisateurs.

Créé en 2005 et bénéficiant d'un soutien de la province du Brabant wallon de 27.000 euros pour cette édition dont le budget est de 400.000 euros, l'Inc'Rock proposera deux premières journées consacrées au rap. Des artistes comme 1Plike140, Gambi, Zola ou encore Maes se produiront sur la scène principale tandis que la scène secondaire accueillera une programmation de DJ's et d'artistes élaborée par Tarmac.

Pour le dimanche, les organisateurs ont choisi une affiche festive et familiale avec Wejdene, Ykons, Saule, Daddy K? Tête d'affiche, Kendji Girac se produira le dimanche 8 mai à partir de 20h30. Diverses animations pour les enfants sont prévues ce jour-là sur le site. Les tarifs en prévente sont fixés à 39 euros par jour, avec un pass pour les trois jours à 75 euros et un pass "rap" à 62 euros.