Une décision qui s'imposait aux yeux des organisateurs en regard de la santé et de la sécurité des festivaliers mais également des artistes et bénévoles.



Alors que l'Inc'Rock Festival fête sa 15e année qui était prévue du 30 avril au 2 mai, les plans des organisateurs ont été revus à cause, encore, de ce fameux coronavirus., expliquent les organisateurs.

Mais malgré la menace qui pèse actuellement sur la Belgique, les organisateurs n'avaient pas envie d'annuler cette édition anniversaire. La solution trouvée: le reporter. "Tous les groupes programmés ont été contactés et se sont montrés compréhensifs face à la situation imprévisible qui s’impose à nous. Nous compatissons par ailleurs très sincèrement avec les artistes face à la crise actuelle qui touchera fortement tout le secteur culturel, comme bien d’autres secteurs. La décision est désormais de reproduire l’affiche projetée pour le week-end du 11 au 13 septembre 2020."



Reste à espérer que tous les artistes programmés pourront à nouveau être présents. "Nous espérons que tous les groupes ou la majorité d’entre eux en tous cas pourront être présents à ces nouvelles dates et ils sont déjà nombreux à nous avoir répondu favorablement", continuent les organisateurs du festival.

La soirée initialement prévue le jeudi 30 avril sera dès lors reportée au vendredi 11 septembre. La journée du vendredi 1er mai sera reportée au samedi 12 septembre et la journée plus familiale du samedi 2 mai sera quant à elle reprogrammée le dimanche 13 septembre. Les places d’ores et déjà achetées resteront valables pour les journées correspondantes. "Néanmoins, pour ceux qui souhaiteraient malgré tout obtenir remboursement des tickets achetés, la procédure sera précisée au plus vite, sitôt que nous aurons pu communiquer sur les affiches définitives de chacune des nouvelles journées de festival. Nous tenons à préciser que les décisions prises l’ont été après concertation avec les autorités compétentes, et notamment Monsieur le Gouverneur de la Province du Brabant Wallon que nous remercions pour sa disponibilité, ainsi qu’avec nos partenaires principaux que nous remercions chaleureusement pour leur soutien sans faille et leur compréhension", concluent les organisateurs.