Lundi dernier, un important incendie touchait l’incinérateur de Virginal. Fort heureusement, les dégâts sont limités et comme annoncé, les fumées n’étaient pas toxiques. Quant à l’origine, elle n’est pas encore connue non plus, entre une auto-combustion, une étincelle, un problème électrique voire une cigarette.

Mais pour André Antoine, qui a toujours affirmé ouvertement être contre le projet de rénovation des deux fours, c’était aussi l’occasion d’interroger la ministre de l'Environnement Céline Tellier quant à la gestion des déchets alors que le site est actuellement à l’arrêt. "Logiquement, on devrait revenir à la normale dans la semaine, précise la ministre. Dans l’intervalle, les déchets qui se trouvaient sur le site de l’incinérateur ont été orientés vers Mont-Saint-Guibert mais leur niveau de stockage est élevé et ils n’ont pu s’occuper que des déchets collectés jusqu’au 26 novembre. Pour le reste, les 150 tonnes quotidiennes du Brabant wallon, inBW est en contact avec Intradel (NdlR : L’intercommunale de traitement des déchets à Liège)."

Une annonce qui a réjoui André Antoine. "Cela démontre qu’il existe bien d’autres disponibilités pour incinérer les déchets", conclut-il. Pour rappel, les responsables d’inBW n’ont jamais nié qu’il existait des alternatives mais qu’il faudrait également prendre en compte le coût du transport sans oublier l’impact écologique non négligeable.