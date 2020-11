Vu le contexte sanitaire, économique et géopolitique, les rumeurs autour du devenir du China Belgium Technology Center (CBTC) vont bon train ces dernières semaines. Il se murmure que le chantier de l’incubateur chinois accumule les retards successifs et que le promoteur peine à trouver des entreprises pour occuper les bureaux de ce méga projet, entre l’E411 et la Nationale 4, à hauteur de Louvain-la-Neuve. Le projet, porté par le promoteur et principal actionnaire United Investment Europe, doit permettre à des entreprises chinoises de haute technologie d’approcher le marché européen et inversement.

Si le gros œuvre a été réalisé en un temps record, il faut dire que dernièrement, l’avancement du chantier est plutôt discret. Entouré d’herbes folles et de hautes barrières, le premier incubateur chinois d’Europe n’apparaît pas comme des plus accueillants. Il n’en fallait pas plus pour semer le doute sur l’aboutissement du projet, que d’aucuns ont comparé au Thunder Power, ce projet presque enterré de voitures électriques chinoises, sur le site de Caterpillar, à Charleroi.

“Thunder Power n’avait signé qu’une lettre d’intention ! Ici, on a investi 90 millions et on vient d’investir 18 millions dans le cahier des charges technique, lance Caroline Mouligneau, la chargée de communication d’United Investment Europe. Le groupe a redit à quel point le projet est important et vise le long terme.”