André Flahaut a interpellé le ministre fédéral de Mobilité sur l’inoccupation des places.

En commission de la Mobilité, il y a quelques jours à la Chambre, André Flahaut a interpellé le ministre François Bellot à propos des parkings de la gare de Nivelles. Pour le député socialiste, qui siège également dans l’opposition au conseil communal de Nivelles, il y a un souci : si on peut se réjouir que les parkings du RER aient déjà été construits en terres aclotes, ils sont en grande majorité inoccupés.

" Je sais que ce sont des institutions ou des entreprises privées qui gèrent ces parkings, a indiqué André Flahaut dans son interpellation au ministre fédéral de la Mobilité. Mais n’y a-t-il pas lieu de prendre une initiative, en concertation avec les autorités locales, pour permettre une révision des prix pratiqués pour une utilisation optimalisée de l’ensemble de ces places ? "

La réponse du ministre ferme en tout cas la porte à une gratuité de ces parkings : lorsqu’elle a été tentée ailleurs, notamment à Arlon, cette gratuité a engendré bien plus d’inconvénients que d’avantages. Les riverains ont utilisé ces emplacements pratiques et surveillés par des caméras mais la SNCB n’a pas gagné de nouveaux clients, et les navetteurs n’ont plus trouvé de places disponibles…

Pour François Bellot, la stratégie "parking" de la SNCB, qui est d’application depuis près de dix ans, a démontré son efficacité quant à son objectif premier, qui est de garantir un emplacement pour les clients qui prennent le train.

" En ce qui concerne les tarifs, l’abonné bénéficiera d’un tarif préférentiel pour avoir la garantie d’une place à quelques mètres des quais, a poursuivi le ministre. Ces frais peuvent être pris en charge par l’employeur et sont déductibles fiscalement. Les recettes de l’activité parkings voitures permettent de financer les coûts d’exploitation des parkings vélos et des services Point vélo. "

Par ailleurs, la SNCB reste ouverte pour mutualiser les infrastructures en soirée et le week-end, en concertation avec les communes, afin d’augmenter l’offre de parking lors de festivités locales.