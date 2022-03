Ce mardi, Lina Camara, Laurent Fournier et Lucas Duwée attaqueront à 8 h 45 le 17e trophée du Baron Romeyer. Ce concours culinaire réservé aux étudiants en hôtellerie se tiendra, une fois n’est pas coutume à l’école hôtelière provinciale de Namur (EHPN), à l’avenue de l’Ermitage, et non à l’Ipes de Wavre car les cuisines sont actuellement en travaux.

Pour ce concours, il y a quelques mois, six écoles hôtelières de Wallonie ont remis leur candidature. Une fois inscrites, elles ont reçu les modalités du concours et surtout les thèmes imposés pour présenter une entrée, un plat et un dessert.