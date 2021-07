Après ces quelques jours de soleil et de chaleur, le temps va redevenir instable et très pluvieux ce samedi dans le Brabant wallon, surtout en après-midi et en soirée. Comme dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, l’IRM (Institut Royal Météorologique) annonce des pluies abondantes (accompagnées d’orages localisés) qui devraient débuter entre 14h et 16h ce samedi après-midi pour se terminer dans le début de la nuit de samedi à dimanche. Les épisodes pluvieux les plus importants étant prévus entre 15h et minuit ce samedi.

Comme le rappelait Gilles Mahieu, le gouverneur de la province du Brabant wallon : « le 1722 reste activé pour les urgences liées aux intempéries. Nous restons très attentifs et mobilisés pour le suivi de cette situation. »

Rappelons également que diverses informations sur ces intempéries peuvent être obtenues auprès du centre de crise ou encore auprès du site info-crues de la Région wallonne.