Depuis quelques années, la tension est palpable entre la direction et le corps professoral de l’Institut technique provincial (ITP) de Court-Saint-Étienne. Il y a deux ans, l’ancien directeur était écarté à la suite d’un audit. Dans la foulée, une nouvelle directrice était nommée mais les problèmes ne se sont pas apaisés pour autant et elle vient d’ailleurs d’être écartée à son tour. Et en l’absence, pour maladie, de sous-directrice, un directeur ad interim a été désigné fin septembre.