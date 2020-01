L’adolescente, sortie du coma après son accident de voiture, s’est réjouie du record rendu possible grâce à ses proches.

La solidarité des Bonsvillersois et des habitants des communes alentour a opéré en fin d’année. L’action Shoe-Box, initiée l’an dernier par la jeune Annette, a été un véritable succès. Alors que l’adolescente originaire de Mellet avait récolté une septantaine de boîtes remplies de denrées alimentaires pour les Restos du Cœur de Charleroi, la seconde édition poursuivie par ses proches a permis de réunir 229 boîtes. Elles ont été remises à l’association le 23 décembre dernier.

La jeune Melletoise n’avait pu mener la deuxième édition de son action jusqu’au bout à cause de son accident, fin novembre, à Houtain-le-Val (Genappe). Celle-ci avait été percutée par une voiture lorsqu’elle traversait la N93 pour attraper son bus. Avec l’accord de ses parents, le comité des fêtes de Mellet avait alors décidé de reprendre le flambeau, en son honneur. Sortie du coma depuis lors, elle a pu découvrir le fabuleux élan de solidarité autour de son action.

"Ça fait plaisir, beaucoup de monde a participé, notamment l’école primaire de Mellet, se réjouit Anne-Sophie Willems, membre du comité des fêtes qui avait décidé de poursuivre l’action. On est vraiment content et on recommencera l’année prochaine avec d’autres actions similaires, notamment avec des commerçants."

Annette a quitté l’hôpital Marie-Curie à Charleroi et est aujourd’hui de retour chez elle. Elle se rendra bientôt dans un centre de revalidation.