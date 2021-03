Les arts du spectacle vont pouvoir à nouveau rugir de plaisir pendant les deux mois d’été en Brabant wallon. Fort du très gros succès de l’année passée, la Province a en effet décidé de pérenniser son opération "Place aux artistes". Une opération qui, on le rappelle, avait pour but de soutenir les artistes et opérateurs culturels en tous genres tout en y associant la relance économique et touristique.

Déployée en urgence, l’initiative avait permis à la culture de se réinventer face aux normes sanitaires. "On nous a pris un peu pour des fous à l’époque, se souvient Tanguy Stuckens, président député du collège provincial. Les idées partaient dans tous les sens mais avec des buts communs : donner une bouffée d’air frais aux artistes et à leur public en leur permettant de se retrouver, tout en favorisant l’économie, le tourisme et le retour de la confiance face au vivre-ensemble."

(...)