L’affaire a éclaté avant-hier. Nos confrères du Vif-L’Express révélaient que deux anciens employés de la commune de La Hulpe auraient utilisé du personnel et du matériel de la commune à des fins personnelles. En auraient fait profité des habitants, voire des élus. Le dossier a rapidement fait réagir l’opposition. Chez Défi, Patrice Horn demande que le dossier soit mis sur la place publique. "Le sujet a déjà été discuté plusieurs fois à huis clos. Cependant, nous n’avions d’informations que par rapport à une personne concernée. Je n’ai pas plus d’informations pour l’instant mais je peux déjà vous confirmer que le sujet sera remis sur la table du prochain conseil communal du 31 mai. J’interpellerai personnellement le bourgmestre pour que le sujet soit débattu en séance d’information publique, réclame l’édile. Nous avons posé la question, à huis clos, de la légitimité du retour de monsieur Van den Brande (échevin des Travaux à l’époque et encore aujourd’hui, NdlR) au conseil communal", explique de son côté Sarah Waschal (liste des Citoyens).

"Pour nous, il est difficilement compréhensible que ce dernier n’ait pas été mis au courant à l’époque, alors qu’il était déjà échevin des Travaux." Selon la conseillère communale de l’opposition, "la question posée à l’époque a été très mal perçue, l’échevin et le bourgmestre ont quitté la salle sans même répondre".

Enfin, Ecolo souhaite, quant à lui, que "la justice puisse faire son travail et que toute la lumière soit faite sur les faits rapportés…" La formation tient également à préciser que "les conseillers communaux Ecolo ont respecté le secret d’instruction depuis le début de cette affaire".

Pour mémoire, la chambre du conseil du tribunal de Nivelles prendra une décision quant à la poursuite, ou non, des deux ex-employés de la commune de La Hulpe, pour prise d’intérêts personnels. Cela le 23 juin prochain. La plainte a été déposée en décembre 2018, après qu’un rapport, basé sur une quinzaine de témoignages, fut rendu au collège échevinal.