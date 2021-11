Fin septembre, un violent incendie nocturne ravageait un bâtiment abritant plusieurs sociétés au zoning Nivelles Sud, à l’angle de la rue de l’Industrie et de la chaussée de Namur. Le feu avait débuté vers 1 heure du matin chez le préparateur automobile Power Concept et s’était propagé aux trois sociétés voisines. Les dégâts sont importants : les locaux et les véhicules du préparateur automobile sont totalement calcinés, de même que la sandwicherie Les Délices de Cindy située juste à côté. Le garage Rem Auto, dont les locaux jouxtent ces deux sociétés, et le magasin d’outillage Würst, juste à côté de Power Concept, ont également été touchés.

L’origine du sinistre était restée floue, des témoins parlaient d’une détonation quelques secondes avant l’incendie. Mais le rapport préliminaire de l’expert mandaté par le parquet du Brabant wallon est clair : il n’y a aucun doute sur l’origine criminelle. Aucun suspect n’a été identifié à ce stade, l’enquête se poursuit pour tenter de remonter jusqu’à l’auteur de cet incendie.

Ni le préparateur automobile ni la sandwicherie n’ont pu reprendre ses activités à l’heure actuelle. Le garage est toujours sans électricité et doit remplacer son toit, endommagé par les flammes. “On fonctionne toujours au ralenti, souffle Lætitia Pleck, gérante du garage et propriétaire du bâtiment avec son mari. On a aucune idée de qui aurait pu faire ça, mais c’est fou que quelqu’un ait pu commettre un tel acte, en sachant pertinemment qu’il allait faire autant de dégâts."