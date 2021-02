Abandonnée depuis cinq ans, la petite maison du lac, située le long de la Rêverie du Promeneur solitaire, va faire peau neuve. Même si l’heure est d’abord consacrée à la demande de permis, l’idée de l’UCLouvain, le propriétaire, est de la réaffecter en endroit de rencontre, de formation, de séminaire et de mise au vert pour le personnel de l’université.

"Ça fait un an et demi qu’on réfléchit de manière active à la réaffectation", explique Nicolas Cordier, le directeur du développement urbain et régional de l’UCLouvain. Ces locaux seront à la disposition des étudiants et des habitants de la ville, selon certaines conditions. "Ils seront disponibles le soir, les week-ends et pendant les congés scolaires", rajoute-t-il.