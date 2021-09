L’UDA, qui lutte contre l’isolement des seniors et la fracture numérique, a fait sa rentrée

C’est en invitant à Louvain-la-Neuve une conférence de renom que l’Université des Aînés a fait cette rentrée cette semaine. La journaliste Christine Ockrent est venue dans la cité universitaire pour évoquer son nouveau livre, lequel fait le point sur les enjeux de la crise sanitaire pour les grandes puissances mondiales.

Une entrée en matière prometteuse mais le programme des conférences proposées aux aînés en collaboration avec l’UCLouvain s’annonce de la même tenue. Soucieux de qualité, les organisateurs ont ainsi programmé une intervention de Leïla Belkhir et d’Yves Coppieters sur le covid-19, la venue d’Alain Hubert pour évoquer les changements climatiques, ou de Bruno Colmant qui faire le point sur le populisme. Il y aura aussi quelques moments plus légers, comme la conférence de Jacques Mercier sur les belgicismes.

L’Université des aînés (UDA) est active à la fois à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles et en 2019, elle comptait pas moins de 4.000 membres. La survenue de la pandémie a évidemment compliqué les activités, mais l’UDA a conservé près de 3.000 membres en 2020. Et pour cette rentrée, ils sont déjà 2.500 à s’être inscrits.

Les rangs vont encore gonfler, d’autant qu’une des principales nouveautés pour les conférences de l’année 2021-2022 est qu’elles pourront être suivies soit en présentiel, soit à distance. De quoi permettre aux seniors qui ont quelques difficultés pour se déplacer de suivre les interventions depuis leur salon. Intéressant aussi: les maisons de repos ou les résidences services peuvent désormais souscrire un abonnement, et diffuser en live pour leurs résidents les prestations des conférenciers.

Attention, même si elles en constituent une vitrine de choix, les conférences ne sont pas les seules activités proposées par l’UDA. Celle-ci organise aussi des formations non diplômantes, par exemple pour apprendre certaines langues, découvrir l’histoire de l’art ou approfondir des notions d’économie. Des escapades d’un jour ou des voyages culturels à l’étranger sont également au programme.

L’objectif est toujours de permettre aux ainés de garder une place dans la société, de lutter contre l’isolement, et désormais de réduire la fracture numérique. Ce qui colle parfaitement à la politique de « vieillissement actif » menée par la Province. Celle-ci subventionne d’ailleurs l’UDA à hauteur de 25.000 euros par an.