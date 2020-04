Sur base des nouvelles recommandations, le festival est annulé.

Suite aux nouvelles recommandations du Conseil national de sécurité ce mercredi soir, tous les festivals du pays sont annulés jusqu'au 31 août inclus. Forcément, le festival Wacolor qui devait se dérouler le 19 juin prochain dans La Sucrerie de Wavre est annulé. Le festival dédié aux jeunes devait fêter sa dixième édition.

"Jusqu’au bout nous avons espéré pouvoir maintenir cette 10e édition, ce bel anniversaire, mais la situation exceptionnelle que nous vivons tou.te.s à cause du Covid-19 nous pousse à agir avec prudence et à ne prendre aucun risque pour la santé des festivaliers, artistes, bénévoles et travailleurs, indique la Ville sur sa page Facebook. Même si notre décision était déjà prise, nous préférions attendre les nouvelles mesures gouvernementales pour vous l’annoncer. Celles-ci nous confortent dans l’idée que nous avons fait le bon choix."

Alors que Loïc Nottet était annoncé en tête d'affiche, c'est un coup dur pour les organisateurs. "Nous étions tellement impatients de vous accueillir pour nos 10 ans avec un line-up plein d’artistes fantastiques que nous étions incroyablement fiers d’avoir conviés. Mais nous préférons nous tourner vers l’avenir et pensons déjà à l’édition 2021 à laquelle nous avons hâte de vous retrouver !"

Les festivaliers qui avaient déjà acheté leur billet seront remboursés, en suivant la marche à suivre dans un mail qu'ils recevront prochainement.