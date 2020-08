L’année passée, la première édition de « Lasne fait son cinéma » avait remporté un franc succès. 250 personnes s’étaient rassemblées dans le parc situé à l’arrière de la maison communale pour cette première séance de cinéma gratuite et en plein air. Du coup, la tenue d’une seconde édition avait été rapidement annoncée pour 2020.

Et heureusement, malgré la situation sanitaire, l’événement est bien maintenu au mois de septembre prochain. Mais son organisation a quelque peu été revue. « Au lieu d’organiser une séance unique avec 200 personnes, on a opté pour une double projection où 100 personnes à la fois pourront se rendre au maximum, explique Julie Peeters, l’échevine de la Culture à Lasne. Ce qui garantira le respect des distances de sécurité ».

Une double séance prévue les 11 et 12 septembre prochains, avec un film unique à l’affiche de ces deux jours : « Donne-moi des ailes ». « On a opté pour un seul film pour éviter que les mêmes personnes ne s’inscrivent pour les 2 séances, précise Julie Peeters. C’est un très beau film, signé Nicolas Vanier et avec Jean-Paul Rouve. À venir découvrir ou à revoir ».

Le tout dans le cadre plutôt sympa du parc situé derrière la maison communale. Ou dans celui plus pratique qu’enchanteur du centre sportif de Lasne. « Cette année, le centre sportif c’est notre plan B, conclut l’échevine. Ce sera beaucoup moins joli et rigolo que dans le parc, mais si on est pas gâté par la météo, cette solution permettra tout de même que les projections aient lieu, le tout en respectant là aussi les mesures de distanciation ».

Comme l’année passée, soulignons que l’événement est entièrement gratuit. Avec un petit plus non négligeable pour une séance de cinéma : le pop-corn gracieusement offert. Par contre, les food trucks ont été supprimés, toujours en raison du covid-19.

Pour info, les séances sont fixées à 20h, avec une projection qui débute à 20h30. Il est par contre indispensable de réserver sa place à l’avance via la commune.