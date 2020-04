Tubize reste la commune qui compte le plus de cas en Brabant wallon, avec 120 cas avérés.

Sur les dernières 24 heures en Belgique, on dénombre 266 nouveaux décès liés au coronavirus, et 263 admissions à l'hôpital.

En Brabant wallon, on a enregistré 34 nouveaux cas de coronavirus avérés, après test de dépistage, ces dernières 24 heures. Ce qui porte à 1.006 le nombre total de cas dans la province. Parmi ces nouveaux cas, onze sont à trouver du côté de Jodoigne. Une augmentation due aux résultats des tests qui ont été effectués ce week-end sur les résidents de la maison de repos du Clair Séjour. Pour rappel, le nombre de tests a sensiblement augmenté dans les maisons de repos du pays. Rien que ce week-end, on attendait les résultats de 41.000 tests réalisés dans les maisons de repos.

Tubize reste la commune qui compte le plus de cas en Brabant wallon, avec 120 cas avérés. Suivie de Braine-l'Alleud (98) et de Wavre (95).

Sciensano, l'institut de santé publique en Belgique, recense deux hôpitaux dans le Brabant wallon : ce mardi, 47 personnes y étaient hospitalisées (trois patients de moins que la veille), treize se trouvaient aux soins intensifs (un de moins que la veille) et dix nécessitaient une assistance respiratoire (un de plus). Trois patients ont été admis (trois de plus que la veille) dans les deux hôpitaux brabançons recensés, tandis que six ont pu en sortir (six de plus que la veille).