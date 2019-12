Une amie de la famille a décidé de poursuivre l’action et de récolter à son tour des cadeaux pour les plus démunis.

Près d’une semaine après le drame, Annette est toujours endormie. Son état est stable et elle se bat, annonce sa maman. L’attente est évidemment interminable pour les parents, la famille et les proches de l’adolescente de 14 ans originaire de Mellet (Les Bons Villers). Annette est dans le coma depuis mercredi, jour où elle s’est fait percuter par une voiture à Houtain-le-Val (Genappe) alors qu’elle sortait de la voiture, côté rue, et tentait d’attraper son bus de l’autre côté de la N93. Elle est depuis lors à l’hôpital civil Marie Curie à Charleroi, où ses jours étaient considérés comme en danger le jour de son admission.

Un drame survenu alors que la jeune Melletoise, étudiante à Nivelles, venait de relancer en novembre son opération "shoe box", pour la deuxième fois. Cette opération qui consiste à déposer dix aliments ou boissons non périssables dans une boîte à chaussures qu’on emballe avec du papier cadeau permet de donner du baume au cœur à ceux qui en ont le plus besoin. Ces boîtes sont ensuite acheminées vers les Restos du cœur de Charleroi et distribuées aux bénéficiaires le jour de Noël. Du haut de ses 14 ans, et à elle seule, Annette avait lancé l’opération l’an dernier dans son village et avait récolté une septantaine de boîtes.

Mais son accident ne signifie pas la fin de cette belle action de solidarité. Car une amie de la famille a décidé de poursuivre l’action et de récolter à son tour des cadeaux pour les plus démunis. " Je ne fais que reprendre le flambeau, confie modestement Anne-Sophie Willems. On le fait pour Annette. Quand elle se réveillera, je sais que ça lui fera plaisir de voir que son projet a continué. J’espère que ça lui donnera l’envie de reprendre l’opération l’année prochaine. C’est une action très importante. J’ai moi-même une petite fille de 9 ans et je trouvais que c’était un beau geste à montrer aux jeunes. Surtout le soir de Noël ."

Amie de la famille et secrétaire du Comité des fêtes des Bons Villers, Anne-Sophie a déjà activé son réseau pour tenter de battre le record de l’an dernier. Quelques cadeaux sont déjà arrivés à son domicile, d’autres l’attendent au point poste de Mellet. C’est que la commune des Bons Villers, où la maman d’Annette travaille, a décidé de soutenir la démarche de la citoyenne en demandant à Bpost de mettre un espace à disposition pour accueillir les boîtes. " Je suis vraiment heureuse que ça prenne des proportions comme ça ", résume Anne-Sophie

Celle-ci est encore chamboulée par ce qui est arrivé à la jeune Annette. " C’est terrible, on a tous, au moins une fois, laissé nos enfants sortir de la voiture côté rue quand on est pressés le matin. Je voulais, à ma manière, aider les parents d’Annette dans cette épreuve, c’est pourquoi j’ai proposé de continuer l’action. Sa maman a immédiatement accepté ."

Si vous souhaitez participer à l’opération, vous pouvez déposer vos boîtes jusqu’au 22 décembre à la poste de Mellet ou chez Anne-Sophie, au 71 de la rue Ernest Solvay à Mellet, entre 18 h et 20 h en semaine et le week-end.