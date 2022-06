L’ASBL La Besace, organisation de jeunesse reconnue, ainsi que la députée provinciale en charge des Affaires sociales et de la Citoyenneté, Sophie Keymolen (MR), s’inquiètent de l’avenir et des besoins post-covid des associations du Brabant wallon. C’est pourquoi ils profitent de l’édition 2022 du séminaire ASSOCI’ACTIF afin d’interroger les associations sur leurs attentes pour les futurs formations.

L’idée est de comprendre les besoins, les problèmes logistiques et la gestion administrative auxquelles font fassent les associations, afin de les guider et de les aider à mieux gérer les domaines dans lesquels ils ont des difficultés. Car si une association doit fonctionner comme une “entreprise”, il est important qu’elle puisse, avant tout, se concentrer sur l’essence même de son existence.

Pour rappel, il existe en Belgique plus de 120 000 associations recensées qui contribuent à + - 5 % du PIB. “Il est essentiel de donner envie aux gestionnaires d’aller plus loin et de les sensibiliser à améliorer la gestion de leur association” estime Philippe Jadot, administrateur délégué de La Besace.

Les formations ASSOCI’ACTIF, ne s’adressent pas seulement aux gestionnaires associatifs, mais aussi aux élus locaux et aux membres des administrations communales confrontés aux enjeux liés à la gestion des associations. “Le principe est de créer des rencontres entre les différents protagonistes du monde associatif. Que ce soit entre les formateurs et les gestionnaires, entre les associations et les administrations communales ou encore entre les associations, elle-même” explique Philippe Jadot.

“Les partenaires extérieurs”

Le prochain séminaire se tiendra dans le courant de l’automne, aux alentours du mois d’octobre. Le thème abordé sera : “Les partenaires extérieurs”. Le postulat de départ étant que les petites structures ne savent pas toujours vers quels partenaires, ils peuvent se tourner lorsqu’elles cherchent des ressources externes. “Le but est de repérer et de mettre en lien des partenaires extérieurs auxquels les associations peuvent faire appel en cas de besoin, que ce soit pour des questions juridiques, fournisseurs ou autres experts externes” précise Sophie Keymolen.

Trois ateliers thématiques sont prévus pour cette édition 2022 : premièrement, la mise en évidence d'outils informatiques d’aide à la gestion (ressources IT et Software), Deuxièmement, les possibilités légales de faire appel à du personnel externe dans des conditions plus souples et abordable, autres que des bénévoles et volontaires, ainsi que des explications sur les contrats associatifs. Et troisièmement, expliciter les structures fixes existantes, qui sont spécialisées dans les aspects administratifs, juridiques ou de gestion de personnel.

"Le Brabant wallon est à l'écoute de ses ASBL et souhaite leur donner accès aux ressources et aux outils pour assurer leur bonne gouvernance. Une asbl qui roule est une ASBL qui peut se consacrer en toute sérénité aux activités qu’elle propose, aux causes qu’elle défend, aux publics qu’elle vise et soutient, ce qui est bénéfique, in fine, pour tout le territoire." conclus la Députée, Sophie Keymolen.

Le formulaire en ligne est accessible à toutes les associations à l’adresse suivante et pour plus d'informations sur les séminaires, rendez-vous sur le site de La Besace.