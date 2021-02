Nous l’avons déjà expliqué dans ces colonnes, la gare de Nivelles n’est guère touchée par les fermetures de guichets annoncées dans d’autres communes du Brabant wallon. Mais un nouveau "bâtiment voyageurs" est en train de sortir de terre dans le cadre de l’arrivée du RER et le bourgmestre Pierre Huart a écrit à la SNCB pour que la gare actuelle, une fois la nouvelle mise en service, ne soit pas démolie mais reçoive une autre affectation.

Une affectation culturelle, a souhaité le groupe PluS dans un communiqué, suggérant aussi une maison des associations. Cette semaine, le député André Antoine a interpellé sur le sujet la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard.

Idée du Perwézien : puisque la Ville de Nivelles s’apprête à racheter les parts de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le Waux-Hall, l’argent ne pourrait-il pas servir à donner à la gare une affectation culturelle ?

La ministre a répondu que le produit de l’éventuelle vente - rien n’est encore concrétisé - ne peut pas recevoir une affectation spécifique et dépendra donc des arbitrages du gouvernement. Le plus important dans l’opération est de pouvoir reloger la bibliothèque centrale. Et si la Ville veut par la suite introduire un projet pour la gare, elle devra faire une demande de subsides respectant les critères du décret. "Tout ceci ne se décide pas sans crier gare", a résumé la ministre en clin d’œil.

Réplique d’André Antoine : pourquoi ne pas relocaliser la bibliothèque centrale à la gare, qui est très bien située ? "Si vous pouvez accueillir la demande de la Ville, ne les envoyez pas à la gare sans examiner leur dossier", a-t-il clôturé.