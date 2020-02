Fermée depuis septembre pour son transfert à La Sucrerie, elle a rouvert ce samedi.

Après six semaines de déménagement intenses et 58 000 livres déplacés depuis la galerie des Carmes vers La Sucrerie, les équipes de la bibliothèque communale Maurice Carême peuvent enfin souffler. Leurs nouveaux locaux annexés à l’espace d’événements ont été inaugurés vendredi soir, avant l’ouverture au public samedi.

Un soulagement pour la responsable de la bibliothèque. “Je suis contente que ça soit fait, c’était un fameux chantier, souffle-t-elle. On est désormais dans un lieu propice pour développer les projets inscrits dans notre plan de développement. Ce qui n’était pas possible avant, faute de place. C’est le début d’une nouvelle ère pour la lecture publique.”

Car l’objectif avec ce déménagement, c’est aussi d’attirer à nouveau du monde dans les allées de la bibliothèque. C’est la raison pour laquelle la bibliothèque ouvrira notamment un jeudi par mois jusqu’à 21 heures et le samedi de 9 à 13 heures. “Ce qui me tient à cœur, c’est faire de la bibliothèque un troisième lieu, à côté du boulot et de la maison. Un lieu de rencontre et de convivialité”, poursuit la responsable.

"Notre bibliothèque est un projet ambitieux et généreux, tourné vers la diversité des publics et le dialogue des cultures, a déclaré la bourgmestre Françoise Pigeolet vendredi soir. Elle a une portée politique au sens le plus noble du terme, en cette époque où prolifèrent les populismes, les obscurantismes et les tentations de repli sur soi. Elle se veut un outil accueillant, ouvert à tous et à toutes les générations, un lieu de rencontre et d’échanges, un lieu de VIE où l’on se sent bien."

Toute cette semaine, les activités se succéderont à la bibliothèque. Mais l’engouement est tel que plusieurs d’entre elles affichent déjà complets : c’était notamment le cas du spectacle du Petit Prince samedi et de l’animation ce mercredi “Les tout-petits et leurs livres”. Mais rassurez-vous, il reste encore des places pour une foule d’activités, dont quelques-unes pour le spectacle “Ma Bibliothèque samedi prochain (www.bibwavre.be).