Ce sont des petits chauffages d’appoint, prêtés par des membres du conseil d’administration, qui permettent pour l’instant aux employés de la bibliothèque locale aclote de rester dans les locaux. Depuis le 20 décembre dernier, la chaudière est en panne et il fait froid au rez-de-chaussée où se trouvent la salle de lecture et les bureaux. Et pas vraiment plus chaud à l’étage, dans la salle de prêt…

Les petits chauffages n’étant pas efficaces pour réchauffer les grandes pièces, ils sont donc installés à proximité des postes de travail. Mais ils sollicitent une installation électrique qui n’est plus de première jeunesse, ce qui a déjà provoqué quelques incidents.