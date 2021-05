Au dernier conseil communal, Charles Traoré (Ecolo) a interrogé le collège sur l’avenir de la bibliothèque communale, installée depuis 2009 dans l’ancienne gare de Tilly. La SNCB a en effet décidé de mettre le bâtiment en vente. La commune va-t-elle l’acquérir afin de poursuivre les activités sur place ? La réponse est non.

Pas question de ne pas poursuivre l’activité, qui fonctionne à la satisfaction de tous, mais le collège a décidé de ne pas acheter l’ancienne gare. Le prix demandé est jugé trop important, d’autant, qu’il n’y a guère de possibilité d’extension sur place alors que la bibliothèque est à l’étroit. Elle va donc déménager à côté du hall communal des travaux, à l’entrée de Rigenée.

La commune est propriétaire d’une villa avec véranda et jardin, acquise il y a quelques années parce qu’elle était enclavée dans les parcelles communales, et dans laquelle il avait été question un temps d’aménager une crèche. Ce projet n’a pas abouti mais l’endroit va donc accueillir les rayonnages et les milliers de livres de la bibliothèque.

À ce stade, il n’y a pas encore de date fixée pour la réouverture dans cette habitation de la rue du Châtelet mais ça ne devrait pas trop traîner : il n’y a pas de trop gros travaux à prévoir pour adapter les lieux à leur nouvelle destination. "Il y a quelques réparations à faire, des travaux de peinture pour rafraîchir un peu l’intérieur " , confirme l’échevine de la Culture, Anne-Michèle Pierard. "On s’installera sans doute pour cet été. Les bénévoles qui gèrent la bibliothèque ont été associés à la décision, ils sont venus visiter la maison plusieurs fois et ont donné leur avis sur les aménagements qui seront réalisés."

Il y a assez de place pour prévoir une salle de lecture ou de travail, ce qui n’était pas possible dans l’ancienne gare de Tilly. L’intérêt de ce déménagement est aussi de permettre de nouvelles possibilités d’activités dans le futur. La villa pourrait permettre le développement d’une sorte de pôle culturel, les lieux pouvant par exemple accueillir des expositions, des petites conférences ou encore des lectures et des animations en plein air en profitant du jardin à la belle saison.