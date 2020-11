Le sourire de retour sur le visage des médecins et infirmières - largement visible malgré le port du masque - une poignée de voitures dans la file d’attente, de la bonne humeur et même quelques cadeaux offerts par les citoyens venus se faire dépister… l’ambiance au sein du drive-in Covid de Lasne est radicalement différente depuis le changement de règlement. Et le moral des médecins mobilisés est reparti à la hausse !