Après sa lourde chute, la bourgmestre va mieux.

Àpeine un mois après son terrible accident où elle a chuté de trois mètres de hauteur, la bourgmestre de Beauvechain, Carole Ghiot, aspire à reprendre du service dès la semaine prochaine, si elle obtient le feu vert médical. Car si l’impatience la gagne, Carole Ghiot, lucide, ne veut pas brusquer les choses. Elle sait par où elle est passée et surtout, la chance qu’elle a d’être encore là aujourd’hui !

Le 22 janvier, la Belgique s’est réveillée sous le verglas. "J’ai voulu sortir de chez moi pour lancer les clés de la voiture à mon mari. J’étais d’un pas décidé quand j’ai glissé sur la pierre bleue. Le terrain de mon habitation étant en pente, je suis tombée de cette petite terrasse pour me retrouver trois mètres plus bas."