Bien que l’autorisation ait été délivrée, la terrasse ne correspond pas aux normes.

Un an après l’ouverture de son nouveau restaurant, Maxime van Bellingen est en mauvaise posture. Afin de permettre à ses clients de profiter des rayons de soleil cet été, le patron du restaurant "Le Destin" à Waterloo a construit une terrasse. Le projet avait été approuvé par la commune, mais une semaine avant la réouverture, elle est revenue sur sa décision et a imposé le démantèlement de la terrasse.

Profitant de l’arrêt de l’Horeca, Maxime van Bellingen s’était lancé, accompagné de sa compagne et son beau-père, dans la construction d’une terrasse saisonnière attenante à son restaurant, rue Théophile Delbar. Après avoir dû arrêter une première fois les travaux, le gérant décide de rentrer un dossier à l’urbanisme : " On en profite pour tout détailler : mesures, matériaux utilisés, nombre de couverts, photos pour illustrer ce qu’on voulait faire… Et on ajoute que finalement, on souhaiterait maintenir la terrasse toute l’année ", raconte le patron.

(...)