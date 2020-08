La nouvelle est tombée ce matin : tous les membres du personnel de la Brasserie Daneel’s à Chaumont-Gistoux sont négatifs au Coronavirus. Un réel soulagement pour le gérant et toute l’équipe.

« Il y a vraiment de quoi être soulagé, nous confie Daniel Daneel’s, gérant de la brasserie. On a passé tout le week-end dans l’attente des résultats, c’était très stressant. »

Jeudi passé, celui-ci avait appris que son étudiant employé à la plonge avait été testé positif au test du Covid. Dans l’urgence, le gérant avait pris la décision de faire tester tout son personnel et de fermer l’établissement dans l’attente des résultats.

À l’annonce de la fermeture, Daniel Daneel’s explique qu’il a eu des retours de ses clients : « Nous avions annoncé sur la page Facebook de la brasserie que nous allions fermer pour cause de Coronavirus. Nous avions peur de recevoir des messages négatifs, mais nos clients nous ont envoyé beaucoup de soutien. Ça nous a fait beaucoup de bien. »

Réouverture ne signifie pas un relâchement des mesures, bien au contraire. Le gérant compte renforcer les mesures déjà mises en place afin d’éviter ce genre de situation à l’avenir : « Je ne vais plus accepter les grandes tablées, je vais limiter les tables à 4 personnes, explique-t-il. Je vais également condamner des chaises et des tables pour essayer d’espacer les gens le plus possible, et nous serons encore plus vigilants lors des déplacements des clients. »