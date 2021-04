Les monnaies locales fleurissent à de nombreux endroits dans le Brabant wallon et la Brawette est la prochaine à entrer en circulation à Braine-l’Alleud, Waterloo, Nivelles et Ittre. C’est la concrétisation d’un projet créé il y a cinq ans. " Après avoir visionné le film Demain, un groupe s’est mis en place à Braine-l’Alleud pour créer une monnaie citoyenne ", explique Isabelle Franck, membre du groupe. " Nous arrivons au bout du processus car nous allons imprimer l’équivalent de 60 000 euros de Brawettes ", ajoute-t-elle. Un euro est égal à une Brawette. Le groupe de transition souhaite lancer la monnaie en circulation réelle fin juin. Son but est de financer des projets éthiques et solidaires locaux. Contrairement à une banque classique, toutes les Brawettes en circulation seront garanties parce que le montant en euros sera bloqué sur un compte.

Pour s’en procurer, le groupe souhaite être en partenariat avec des compteurs de change. " Nous démarcherons les commerces bio indépendants", explique-t-elle. Le groupe veut transformer l’économie locale en orientant les achats des citoyens. " Si un restaurant adhère à la Brawette, il devra les dépenser là où on peut en acheter ", dit-elle.

Le groupe a lancé une collecte de fonds début mars pour financer l’impression des billets. "On est à 44 % du montant qu’on doit atteindre ", dit-elle. Le prochain projet du groupe sera d’enclencher la phase du paiement électronique.