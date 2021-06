Il paraît qu’il va faire beau ce week-end et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la commune vient de confirmer la reprise des brocantes hebdomadaires sur le parking de l’abbaye de Villers. Un rendez-vous assurément très attendu puisque depuis des semaines, le bourgmestre Emmanuel Burton est assailli de coups de fil et de message pour savoir quand les brocanteurs pourront à nouveau s’installer.

C’est pour ce samedi matin, donc. La veille, Villers renouera aussi avec une autre de ses petites traditions : le marché du vendredi soir sera également relancé.

“On avait décidé de ne pas l’organiser au printemps parce qu’on sait bien que pour une partie de ceux qui le fréquentent, c’est aussi une sorte d’afterwork après une semaine de boulot, où on vient se détendre et prendre un verre, explique le maïeur villersois. Cela n’avait pas trop de sens de le mettre sur pied sans la présence de l’horeca, Maintenant que c’est à nouveau autorisé, on reprend.”

Marché du vendredi et brocante du samedi matin, c’est un signe indéniable que la “vie normale” peut commencer à reprendre à Villers. Évidemment, tout cela devra se faire en respectant les règles en vigueur mais elles sont désormais devenues classiques et bien connues de tous : port du masque, respect d’un sens de circulation pour limiter les croisements, gel hydroalcoolique…

Et comme on pourra manger un bout ou boire un verre sur place – y compris sur la brocante du samedi, où un stand de petite restauration est traditionnellement installé -, il faudra là aussi appliquer les règles en vigueur sur les terrasses.

“Cela va faire du bien au moral, souffle Emmanuel Burton. La brocante est devenue une habitude du samedi matin pour beaucoup d’habitants et pour ceux qui exposent de temps en temps, c’est aussi une possibilité d’arrondir un peu les fins de mois. Quand la nouvelle a été confirmée, c’était le soulagement général. En ce qui concerne le flux de visiteurs, on va gérer, je ne suis pas inquiet. Tant mieux s’il y a du monde !”