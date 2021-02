La CSC a mené une action, jeudi, pour demander un accord interprofessionnel (AIP) plus juste. On sait en effet qu’une loi adoptée au fédéral sous la législature précédente limite la marge pour négocier les salaires, et cette marge est aujourd’hui particulièrement étroite: 0,4%. Absurde, selon le syndicat chrétien, qui fait remarquer que négocier un jour de congé ou une prime "corona" n’est pas possible avec ce seuil.

En temps normal, la situation aurait sans doute mené à des manifestations dans les rues ou à des actions de protestation rassemblant du monde. Ce qui n’est pas possible vu la crise sanitaire. La CSC a donc inventé une nouvelle forme de mobilisation en affrétant une "caravane" qui est passée par plusieurs entreprises du Brabant wallon, jeudi.

Une remorque de type publicitaire avait été équipée d’une bâche blanche et lors des arrêts devant les entreprises, les délégués syndicaux qui avaient auparavant recueilli l’avis des travailleurs sont venus inscrire leurs revendications et slogans au marqueur. Avec gel hydro alcoolique et masques de rigueur, évidemment.

"Une vraie augmentation des salaires et pas des m…", "Nous voulons un AIP plus respectueux et plus solidaire", "Applaudir c’est bien, agir c’est mieux", pouvait-on notamment lire sur la bâche jeudi matin, lorsque la CSC s’est arrêtée chez Twin Disc. La "caravane" devait ensuite passer par GSK à Wavre, Brico à Waterloo, Sabert dans le zoning de Nivelles Sud…

L’idée était de déposer la bâche à l’Union Wallonne des entreprises mais télétravail oblige, il n’y aurait eu personne pour rencontrer les syndicalistes. Elle sera donc transmise par envoi postal.