C’est un sentiment de colère et de désolation qui anime plusieurs hélécinois comme nous le confie Saskia Ghenne.

"Une nouvelle fois, la chapelle rue de Léau a été vandalisée. C’est triste de voir de tels actes. Le canif qui a servi à casser la porte se trouve au numéro 58 de la rue de Léau. Une plainte est déposée à la police. À l’avenir, vous pouvez déposer l’argent dans la boîte aux lettres du numéro 35 ou du 31…. "



Samedi dernier, dans l’après-midi, selon le voisinage, deux jeunes garçons ont fracturé la porte de l’urne.

"Elle a été coupée et arrachée avec un canif. Comme ce n’est pas la première fois, on a donc déposé plainte. Par le passé, la porte initiale avait déjà été vandalisée et plus récemment, il y a eu un vol de plusieurs vases, au mois de mai dernier…"

Du côté du bourgmestre Pascal Collin, on est informé des faits, que l’on regrette. "Il s’agit d’une chapelle privée. Selon mes informations, il s’agirait de tout petits voyous…"