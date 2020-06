Sans Collier a fait un travail formidable : rester attachée sans nourriture depuis plusieurs semaines, Fiona est sauvée, alors que son pronostic vital était engagé !

L'horreur vécue par la chienne Fiona, victime de traitement dégradant dans un appartement de Wavre, où elle fut retrouvée attachée avec un pronostic vital engagé (elle n'avait pas été nourrie durant plusieurs semaines) avait fait grand bruit, et ému la population. Heureusement, après le drame, les nouvelles s'éclaircissent.

"Près de trois semaines après son sauvetage, nous avons la joie de vous annoncer que le pronostic vital de #FIONA n'est plus engagé et qu'elle est sauvée !", se réjouit l'ASBL Sans Collier, qui a recueilli l'animal.

"Les progrès sont énormes et Fiona revit chaque jour un peu plus : elle marche, commence à 'trottiner' et à jouer avec les autres chiens", note encore le refuge de Perwez.

Le processus fut long et lourd, mais il porte donc ses fruits. "Grâce à une réalimentation progressive (95 repas en 19 jours), Fiona fait désormais 12,5 kg, soit près du double de son poids à son arrivée. Les derniers examens vétérinaires sont également positifs même si certaines valeurs à la prise de sang restent basses. Fiona continue à être alimentée plusieurs fois par jours et nous commençons la kiné douce avec elle en vue de la remuscler progressivement."

.