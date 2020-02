Un test de circulation sera effectué dès le 2 mars, afin de sécuriser les lieux.

Depuis le déménagement de l’Académie de musique des Colibris vers l’école horticole, la commune de La Hulpe fait face à quelques problèmes de circulation. "On constate que de nombreux parents déposent leurs enfants devant l’académie et provoquent des embouteillages, ce qui cause de dangereux débordements sur la rue des Combattants", explique Xavier Verhaeghe, échevin la hulpois.

Dangereux pour les enfants, comme pour les automobilistes. Du coup, une solution a été imaginée par la CCATM et sera testée pendant trois mois, à partir du 2 mars prochain. Ce test de circulation consistera en une inversion du sens de circulation de la place Camille Lemonnier, adjacente à l’académie. Si actuellement les automobilistes ne peuvent actuellement que descendre la rue de la Procession, ils ne pourront alors que la remonter. En y accédant par le rond-point. Ce qui aurait le mérite de résoudre un autre problème. "On constate que la visibilité des automobilistes qui tournent à gauche - en remontant la rue des Combattants - est mauvaise, continue Xavier Verhaeghe. En utilisant le rond-point, il n’y aura plus de danger."

Signalons que si la CCATM avait obtenu un grand nombre de signatures de riverains avant que ce test ne soit réalisé, certains émettent déjà quelques craintes. Notamment par rapport à une augmentation de la circulation dans la deuxième partie de la rue de la Procession. "La mesure n’est pas définitive, signale encore Xavier Verhaeghe. Mais si le besoin s’en fait sentir, la mesure pourrait s’accompagner de quelques aménagements complémentaires."