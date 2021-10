Le déménagement de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies à Wavre, sur un site situé au croisement de l’E411 et de la N25, prend une tournure un peu plus concrète. Les responsables de la clinique et le bureau d’architectes Assar ont présenté lundi ce vaste projet à la population lundi soir lors de la réunion d’information préalable à l’étude d’incidences sur l’environnement. Une réunion lors de laquelle le public a pu faire part de ses remarques et observations.

Les responsables présentent ce projet comme un "hôpital dans un jardin". Un bâtiment compact, lumineux et aéré qui ferait la part belle à la verdure et s’intégrerait dans son environnement immédiat. Les emprises au sol n’occuperont que la moitié des 15 hectares de terrain, laissant ainsi l’autre moitié vierge de toute construction. Le bâtiment s'écartera de 70 mètres des limites du terrain pour limiter les nuisances sur les quartiers résidentiels. Un jardin y sera aménagé pour les patients.

Concrètement, le nouvel hôpital comptera 415 chambres (autant qu'actuellement) spacieuses et lumineuses et se divisera en plusieurs niveaux : un socle de deux niveaux encastrés dans le terrain ; le plateau du rez-de-chaussée qui comprend les admissions, les consultations et les locaux communs ; et puis les étages supérieurs avec les unités de soins. Le bâtiment atteindra trois étages à l’avant, côté N25, mais ne comptera qu’un seul étage à l’arrière, pour épouser la déclivité naturelle du terrain. Un vaste parking d’une capacité de 1.350 voitures sera aménagé le long de la nationale, sur deux niveaux, en restant toutefois de plain-pied par rapport au rez-de-chaussée.

© Assar

Une nouvelle bretelle d’autoroute

Au niveau de la mobilité, il est prévu de construire une nouvelle bretelle d’autoroute afin de faciliter l’accès vers l’hôpital depuis l’E411 dans le sens Namur-Bruxelles, et un accès sera créé sur la N25, avant le Domaine du Blé, pour desservir les parkings. Les nouveaux accès ne se feront donc pas par les voiries existantes. Les ambulances circuleront également au nord du site, côté N25, où se trouveront d’ailleurs les urgences. Des discussions ont par ailleurs été entamées avec le TEC afin de réfléchir à la création d'une nouvelle ligne de bus passant par le futur hôpital.

© Assar

Des bassins d’orage enterrés

Autre point sensible aux yeux des habitants, inondés l’été dernier, c’est la question du ruissellement des eaux. "Un bureau d’études a analysé la perméabilité des sols et il a démontré la grande qualité des sols et l'excellente qualité d’infiltration naturelle des eaux", indique Jean Massa, du bureau d’architectes Assar. Plusieurs bassins d’infiltration d’eau sont prévus sur le site, ainsi qu’un bassin d’orage enterré, afin de récolter les eaux de pluie. "La quantité d’eau qui arrivera jusqu’en bas du terrain sera considérablement réduite et le projet va nettement améliorer la situation actuelle", assure l’architecte.

Cinq ans de chantier

Le coût total du projet est estimé à 424 millions d’euros, financé à moitié par la Région wallonne et à moitié sur fonds propres. Si tout va bien, le chantier devrait débuter en 2023 et se divisera en plusieurs phases, chacune nécessitant un permis distinct. D’abord, les travaux préalables avec la démolition de certains bâtiments, dont le Domaine du Blé qui déménagera, le déboisement et la réalisation des parkings. Il se poursuivra avec la construction de la bretelle d’autoroute et des voiries internes. Enfin débutera la construction de hôpital qui devrait voir le jour en 2028. Un projet bien nécessaire pour la clinique qui se retrouve aujourd'hui à l'étroit et dont les bâtiments ne répondent plus aux normes.

© Geerts

Les craintes des riverains pas vraiment apaisées

L’auditorium de La Sucrerie n’était pas de trop pour pouvoir accueillir les 400 personnes présentes à la réunion d’information lundi soir. Sans surprise, les remarques ont fusé après la présentation. L’ambiance est restée relativement sereine, même si certains riverains se sont emportés.

Plusieurs d’entre eux ont remis en cause la pertinence d’ériger un hôpital à cet endroit et se sont demandé pourquoi d’autres sites plus propices n’avaient pas été retenus. Réponse du directeur médical de la clinique : aucun des autres sites analysés n’avait la position stratégique ni la taille qu’offre le site de Louvranges. Aux attaques d’un riverain qui dénonçait le passage en force de la clinique, le directeur a rappelé que rien n’était joué et qu’il ne disposait d’aucune garantie pour l’obtention des permis.

Après cette longue présentation et l’heure et demie consacrée à la séance de questions-réponses, beaucoup de riverains sont restés sur leur faim. "Le projet est bien enrubanné, ça fait un peu ‘bisounours’, très joli mais il faut qu’ils viennent en vrai dans le quartier, été comme hiver. Ils disent qu’ils vont planter des arbres. C’est très beau mais ça perd ses feuilles. Aujourd’hui on a une vue fabuleuse sur la nature, demain ce sera sur un mastodonte", déplore Dominique, habitante de la venelle des Amandiers.

Autre inquiétude, la gestion des eaux de ruissellement. "Les bassins de rétention sont situés au-dessus mais rien n’est prévu en bas. L’eau va couler dans la vallée, comme l’été dernier. Il ne faut pas nous faire croire que cet hôpital va nous amener moins d’eau qu’actuellement", ajoute Luc, habitant de la venelle aux Bouleaux.