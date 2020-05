Réunies toute la journée ce jeudi, les directrices des trois écoles communales de Wavre, le pouvoir organisateur de la Ville et l’échevine de l’Enseignement ont analysé la circulaire ministérielle prévoyant le retour à l’école des élèves de maternelle (le 2 juin) et des élèves de primaire (le 8 juin) et ont tenté de déterminer si une rentrée aux dates avancées est réalisable.

(...)