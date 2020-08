L'échevin chastrois Pascal Dispa (55 ans) a été retrouvé mort à son domicile ce vendredi. Très actif depuis les années 90 au sein du MR du Brabant wallon et proche collaborateur du président du collège provincial Mathieu Michel, il était devenu 4e échevin à la commune de Chastre suite aux élections communales de 2018. Il était en charge de l'Économie et de l'Emploi, de la Culture, des Festivités, du Logement, de la Jeunesse, du Sport et des Jumelages. Il présideait par ailleurs la section locale du MR depuis 2007.

Avec son ami et actuel bourgmestre de Chastre Thierry Champagne, Pascal Dispa s'était engagé au sein du MR (PRL à l'époque) dans les années 90. "Pascal a toujours été un militant, résume le maïeur. On devenu plus que des militants, on est devenu ami. On s'est présenté en 1994 sur une liste "Intérêts Communaux" qui comportait cinq jeunes. On a jamais discontinué à être motivé par la chose publique. C'était un plaisir de l'avoir à mes côtés comme échevin. C'était quelqu'un d'efficace et très important pour moi. Quand on est engagé comme lui, ça demande beaucoup de sacrifices, il a fait les choses à 100%. Je me rappelle encore avoir été avec lui frapper à la première porte lors de la première campagne. On s'est fait questionner sur des tas de sujets, on ne s'attendait pas à ça. Pendant six ans, on était sur des listes séparées, on est toujours resté bons amis."

Pour Thierry Champagne, c'est évidemment une perte extrêmement douloureuse. "C'est un coup de massue. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je réalisais à peine. Je me suis mis un espoir que ce n'était pas vrai, qu'il allait revenir à lui. C'est très difficile. On espère lui rendre l'hommage qu'il mérite."

Dans les années 90, Pascal Dispa présidait les Jeunes réformateurs libéraux (JRL). C'est là qu'il a fait la connaissance de Mathieu Michel, dont il deviendra proche collaborateur en 2006. "C'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps, se souvient le député provincial. La politique, c'est une grande famille. D'amis, on est devenu collaborateurs et collègues. On avait des liens très proches. Un mandataire n'est rien sans ses collaborateurs. on n'est que la partie émergée d'un inceberg. Il m'a apporté beaucoup d'idées. C'est un morceau de moi-même qui est parti. C'est quelqu'un qui irradiait de générosité, de bonté, c'est le genre de personnes qui manquent sur la terre."

Un registre de condoléances sera mis à disposition des citoyens à l’administration communale de Chastre. Les informations sur ses funérailles seront communiquées dans les prochains jours.

Suite à cette perte, la commune a décidé d’annuler son événement "Place aux artistes" programmé ce week-end.