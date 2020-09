En effet, il met à l’honneur les producteurs locaux qui, pour la Ville, sont des moteurs de l’économie sur le territoire communal.

"Il en faut du courage pour se lancer dans l’aventure de la production locale, et aussi parfois bio, précisent les initiateurs. Pourtant, ils l’ont fait, poussés par la passion du métier et l’envie de nous offrir le meilleur. Amoureux des bonnes choses, les habitants de Genappe ne résisteront pas à l’envie de partir à la rencontre de ces producteurs, d’acheter leurs produits et de faire frémir leurs papilles à la dégustation de ces délicieuses suggestions culinaires."

Et pour qu’ils résistent encore moins, la commune a décidé d’éditer ce livre de recettes à 6 000 exemplaires, pour le distribuer en toutes-boîtes. On y retrouve 18 producteurs locaux et ce sont eux qui, pour l’occasion, ont proposé chacun une recette dont la base est un ou plusieurs de leurs produits.

Sur le marché des producteurs, samedi, certains habitants étaient venus avec la publication pour guider leurs achats gourmands !