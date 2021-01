Une nouvelle idée germe dans les esprits à Grez-Doiceau : celle d’une piscine communale. Charlotte Vanbever, une représentante du parti de l’opposition l’Équipe, évoquait le sujet lors du conseil communal d’octobre dernier. En tant que nageuse, elle est partie d’un triple constat pour étayer son idée. " À la sortie de l’été, on sentait qu’on avait besoin de plus en plus de points d’eau. Je voulais aussi sortir de l’idée reçue comme quoi tous les Gréziens ont une piscine, ce qui n’est pas vrai, et enfin qu’il n’y a pas de piscine à proximité. "

Construire une piscine communale est un projet d’envergure et la prudence s’impose, comme l’explique Nicolas Cordier, l’administrateur de la Régie communale autonome (RCA). Il précise que le projet n’en est qu’à son ébauche et il ne faut pas brûler les étapes. "Nous sommes en train de réfléchir car c’est clair qu’offrir un accès à une piscine publique aux Gréziens, c’est important ", dit-il.

Le président de la RCA annonce qu’un groupe de travail va bientôt étudier la possibilité de créer une piscine publique sur le territoire. "On va d’abord définir quels sont les besoins des écoles et de la population, et ensuite voir ce qui existe comme possibilités et comme solutions à leur offrir", explique-t-il. En effet, selon lui, certaines piscines aux alentours sont déjà des alternatives pour les citoyens, comme à Jodoigne ou encore la piscine de Blocry à Louvain-la-Neuve dont la superficie est justement sur le point d’augmenter de 50 %.

Sur le plan financier, Nicolas Cordier émet des réserves. "La commune de Grez-Doiceau et ses 13 000 habitants n’ont pas les moyens d’investir dans une piscine", dit-il. Il rappelle que ce sont encore les prémisses du projet et insiste sur le fait que le processus est encore long. Par ailleurs, Charlotte Vanbever se dit ravie de voir que la majorité a consenti à réfléchir sur le sujet et à ouvrir un groupe de travail. Celui-ci sera mis sur pied dans les mois à venir.