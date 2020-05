Un don généré grâce à la vente des masques de protection créés par les bénévoles lasnois



14. 650 euros, voilà le montant final du chèque qu’a symboliquement remis la commune de Lasne à l’ACS ce lundi. Un superbe don, à la hauteur des efforts fournis par la centaine de bénévoles lasnois qui n’ont eu de cesse de multiplier leurs efforts depuis un mois.

Car au sein de l’école de musique retransformée en atelier de coutures, ce sont près de 4.725 masques qui ont été créés en un temps record. De quoi permettre à de nombreux Lasnois de s’équiper d’un second masque – en plus de celui fourni gratuitement par la commune. Le tout en échange d’un don. Et l’on peut dire que la générosité a payé. Car le montant final du chèque s’élève à 14.650 euros ! "C’est incroyable, se réjouissent Julie Peeters et Sandrine Nollet, l’échevine et la conseillère à l’origine du projet. Jusqu’à maintenant, 3.325 masques se sont vendus. Ça veut dire que les Lasnois ont donné plus de 4 euros par masque. La générosité a payé, surtout qu’on ne s’attendait pas à un tel montant final."

"C’est fantastique, confirme Arnold Félix, le président de l’ACS. On n’a jamais autant reçu de dons. Des aides financières, mais matérielles aussi, de soutien, des repas. Absolument génial mais aussi absolument nécessaire. Car au premier trimestre, on a enregistré des pertes qui se chiffrent à environ 55.000 euros à cause des événements qu’on ne peut plus organiser. Et le SPF ne nous a pas encore versé ce qu’il nous doit. Côté matériel, on commence à être pas mal niveau masques, gel, etc. Mais on attend encore notre nouvelle coccinelle (financée par le Rotary de Genval) et on recherche encore des combinaisons de protection, bien plus difficiles à trouver."

Précisons que si la pandémie tend à se calmer peu à peu, l’ACS n’en arrête pas les interventions pour autant. Des cas sont encore signalés et les précautions "covid-19" sont bien évidemment d’application en cas de sortie, même s’il ne s’agit que de cas suspects par exemple.