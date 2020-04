La commune va procéder à l'achat de matériel pour la confection de plus de 2.500 masques artisanaux.

Suite à l’annonce de la prolongation des mesures de confinement, les autorités fédérales ont confirmé le port du masque lors des phases de déconfinement prochainement annoncées.

Afin de répondre rapidement à cet impératif, le collège communal de Mont-Saint-Guibert a procédé à l’achat de 6.000 masques réutilisables auprès d’une société du Brabant wallon ainsi qu'à l’achat des fournitures (tissus, fil, élastiques) pour la confection de plus de 2.500 masques artisanaux. Le matériel devrait être disponible dès mardi prochain.

L’opération baptisée "MSG (Masques Solidaires Guibertins)" s'organise sur une page Facebook dédiée. Concrètement, la commune met à disposition des Guibertins le matériel nécessaires à la confection des masques, principalement destinés aux enfants et ados de 5 à 18 ans. Les couturier(ère)s intéressé(e)s doivent se manifester chez Alex au 0471/23.30.08 (lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h) en mentionnant : adresse et téléphone / nombre de masques qu’ils(elles) s’engagent à coudre. Tous les détails sur la fabrication et la distribution de ces masques sont disponibles sur la page Facebook.

Une fois l'objectif de l'opération atteint, la page continuera à exister pour d'autres opérations comme la confection de blouses pour les maisons de repos.