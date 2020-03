10 000 euros sont octroyés au foyer qui accueille 15 jeunes placés pour dysfonctionnement familial.

C’est une véritable institution à Ramillies. Et à la moindre occasion, les habitants n’hésitent pas à apporter tout leur soutien à l’Hacienda, ce foyer qui héberge 15 jeunes âgés entre 2,5 et 18 ans, placés par les autorités judiciaires et de la jeunesse, à long terme. L’objectif, la réintégration familiale et sociale quand le dossier le permet. Une réinsertion sociale par le biais des études et une préparation à la mise en autonomie qui permettra au jeune d’aborder la vie extérieure avec toutes ses contingences à sa majorité.

Gilles Cowez, le directeur, rappelle l’importance jouée par son foyer pour ces jeunes : "Nous avons huit éducateurs qui les encadrent ainsi qu’un personnel technique et moi-même qui assure la direction. Nous faisons tout pour que les enfants et les adolescents soient dans les meilleures conditions. Tous sont scolarisés dans la région et on veille à ce qu’ils suivent chacun une activité. Cela va du football à la danse, mais aussi d’autres activités selon leurs envies. On veille à ce que leur vie soit la plus normale possible. Certains peuvent encore voir leur parent, ici, ou en week-end. Notre rôle est donc important."

Si l’Hacienda est subventionnée, l’argent sert à son fonctionnement au quotidien. "Mais comme dans toutes les institutions, forcément, il y a les imprévus. On aime aussi faire un maximum de choses avec les enfants. Nous sommes aussi propriétaires, depuis un an, grâce à la Province du Brabant wallon. Mais cela génère aussi certains frais. Les 10 000 euros décidés par les autorités communales seront utiles pour refaire les installations électriques et procéder à la mise aux normes !"

Mais ce n’est pas tout, d’autres besoins nécessitent des fonds. "Nous avons la chance d’avoir des dons privés. De multiples activités veillent à nous octroyer des sommes sur base des bénéfices récoltés. Nous allons aussi, à la fin de ce mois, le 28 mars, organiser le souper de l’Hacienda à la salle des Ormes à Jodoigne. Avec les bénéfices, un voyage pour les jeunes à la côte d’Opale et la réfection des salles de bain !"

Infos : 081/87 75 56 ou chez Gilles Cowez au 0476/72 27 16 ou par mail : Direction@hacienda-asbl.be